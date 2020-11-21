جونسون: أشكر الملك سلمان على رئاسته مجموعة العشرين في هذا الوقت المضطرب

البلاد : متابعات

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – على ترؤس المملكة قمة مجموعة العشرين، كاشفاً عن أنه كان يتطلع لزيارة مدينة نيوم لولا الظروف الحالية، بحسب ما ذكرت “العربية”.

وقال جونسون في كلمة لـ “العربية” :” أشكر الملك سلمان على رئاسته مجموعة العشرين في هذا الوقت المضطرب، وتكاتفنا في مجموعة العشرين كفيل بالتعافي بشكل أفضل من أزمة كورونا ” وأضاف: “اللقاحات يمكن أن تكون سبيلنا للخروج من أزمة كورونا، وبريطانيا ملتزمة بتوفير أي لقاح بعدل في أنحاء العالم”.

وأعرب جونسون عن تطلعه لزيارة مدينة نيوم في المملكة قائلاً”كنت أود زيارة مدينة نيوم لو كانت الظروف أفضل، فمدينة نيوم تتميز بمناخ مميز لتوفير طاقة لا تنفد، ومشروع نيوم يمثل المستقبل الأكثر صداقة للبيئة بالنسبة للعالم:.

واختتم كلمته بقوله “أدعو قادة مجموعة العشرين للتعهد بالقضاء على الوباء وحماية كوكبنا”.

وتستضيف الرياض، اليوم وغداً، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.