تقدير خليجي لنجاح المملكة في قيادة “العشرين”

الرياض- البلاد

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين التي تنعقد افتراضيا اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله .

وثمن الأمين العام الجهود الكبيرة والاستثنائية، التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين، على الرغم من الظروف التي اجتاحت العالم أجمع، حيث أثبتت المملكة دورها القيادي والمحوري في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على جميع المستويات، خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على دعم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات، والعمل على مستقبل أفضل للجميع، مؤكداً أن هذه الرئاسة المستحقة وهذا النجاح الكبير يمثلان علامة فارقة في مسيرة مجموعة العشرين، الأمر الذي يجعلنا جميعا في دول مجلس التعاون نشعر بالفخر والاعتزاز بقدرات وإمكانيات ونجاح المملكة العربية السعودية، في قيادة أعمال هذه القمة.

وتمنى د. الحجرف للمملكة وشعبها الكريم دوام التقدم والنجاح، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله .