تعرف على سبب ارتباط مرض كورونا الحاد باضطراب المعدة

منذ أن ظهر وباء فيروس كورونا أواخر عام 2019، كان التركيز الرئيسي للبحث، هو الحاجة إلى فهم الآليات العاملة التي تسبب المظاهر والمضاعفات المختلفة لهذا المرض المميت.

تدعي الآن دراسة جديدة ، أن فيروس كورونا الحاد ناتج عن حلقة ردود فعل إيجابية ناجمة عن التهاب غير طبيعي في الأمعاء، ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في فتح طرق جديدة للعلاج.

اضطراب الأمعاء الدقيقة والرئة

أظهرت الأبحاث السابقة حول التهابات الجهاز التنفسي التي تسبب تلف الرئة، أنها تتسبب أيضا في انهيار حاجز الأمعاء ، مما يسمح لميكروبات الأمعاء بعبور غشاء الأمعاء ودخول الدورة الدموية ، مما ينتج عنه مزيدًا من الالتهاب ويزيد من سوء إصابة الرئة. يمكن أيضًا أن تحدث العدوى الفيروسية لخلايا الأمعاء ، مما يؤدي إلى تلف مباشر ومزيد من الاضطراب في بنية ووظيفة القناة الهضمية ، وتزيد احتمالية حدوث ذلك لدى كبار السن أو المرضى ، والذين يعانون بالفعل من خلل التنسج الهضمي. الدراسة الحالية، المنشورة في موقع medRxiv * ، تستند إلى نموذج بيولوجيا الأنظمة، المستخدم لفحص البلازما من 60 مريضًا مصابًا بـ COVID-19 المصابين بأعراض أشد حدة ، وتراوحت أعمارهم بين 50 و 65 سنة. وجد الباحثون زيادة حادة في الأمعاء الضيقة في حالات كورونا الشديدة ، مما يشير إلى فقدان وظيفة الحاجز المعوي، كما قاموا أيضًا بقياس مستوى البروتين الرابط للبلازما ( LPS ) ، وهو علامة على العدوى أو الالتهاب الحاد، والذي يرتبط بـ البلازما البكتيرية ويطلق جهاز المناعة. يعلق الباحثون ، “تدعم هذه البيانات فرضيتنا القائلة بأن اضطراب الحاجز المعوي ، والذي ينتج عنه انتقال ميكروبي للفيروس ، مرتبط بارتفاع الالتهاب أثناء حالات كورونا “ COVID-19 الحاد.” أخيرًا، كشفت الدراسة عن بعض الأهداف العلاجية المحتملة في حالات COVID-19 الشديدة، وتشمل هذه الزونولين ، الذي يمكن تثبيته بنجاح لتحسين سلامة حاجز الأمعاء، وقد يساعد الليكتين والجليكانات الأخرى التي تعدل الالتهاب في منع عاصفة السيتوكين في حالة COVID-19 الشديدة.