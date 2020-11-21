الملك سلمان: تسعد المملكة باجتماع قادة دول «مجموعة العشرين»

البلاد : متابعات

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقادة دول مجموعة العشرين، بمناسبة استضافة المملكة قمة العشرين على مدار يومي السبت والأحد.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم”.

وأضاف: “كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار”.

تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) November 21, 2020