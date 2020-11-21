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الملك سلمان: تسعد المملكة باجتماع قادة دول «مجموعة العشرين»

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1442 هـ      21 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقادة دول مجموعة العشرين، بمناسبة استضافة المملكة قمة العشرين على مدار يومي السبت والأحد.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم”.

وأضاف: “كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار”.

صحيفة البلاد

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