القنصل الصيني: مجموعة الـ20 برئاسة المملكة حققت نتائج إيجابية في مواجهة كورونا

البلاد : واس

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة “تان بانغ لين” أن دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية واجهت التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” من خلال التعاون والتضامن، وحققت نتائج إيجابية ملموسة في مجالات إنتاج اللقاحات، من خلال تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والتعامل مع ديون الدول النامية.

وقال “تان بانغ لين” بمناسبة استضافة ورئاسة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري: “تحت رئاسة المملكة العربية السعودية نظمت مجموعة العشرين حتى الآن أكثر من 100 اجتماع وزاري واجتماع مجموعات العمل، وأجريت مناقشات حول التعاون في مكافحة الوباء وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز التعاون في القضايا الأخرى لمجموعة العشرين، واتخذت إجراءات غير مسبوقة بسرعة”.

وأبان أن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين برئاسة المملكة التي عُقدت مسبقاً, نجحت بكل المقاييس ولاقت تقديراً عالياً من المجتمع الدولي, معرباً عن تقدير بلاده لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة التي قدمت إسهامات في بناء توافق المجتمع الدولي، وتوحيد الجهود في مكافحة الوباء وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي، مثمناً تنظيم وتنسيق المملكة كرئاسة المجموعة بشكل احترافي وفعّال.

وأكد تان بانغ لين أن مجموعة العشرين تسهم بدور قيادي في بناء التوافق الدولي وتنسيق إجراءات جميع الأطراف من حيث مكافحة جائحة كوفيد- 19وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي وتنميته.

وتمنى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة في ختام تصريحه, أن ترسل قمة مجموعة العشرين بالرياض إشارة التضامن والتعاون إلى العالم وتلعب دوراً رائداً في الحوكمة العالمية من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشترك واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.