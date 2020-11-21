الجبيل الصناعية تستضيف بطولة السيارات اللاسلكية

الدمام-حمودالزهراني

استضافت مدينة الجبيل الصناعية على شاطئ الفناتير مساء أمس الجمعة بطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية، والتحكم عن بعد والروبوت، بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية؛ حيث شارك في هذه البطولة ٥٦ متسابقا من عدة مناطق بالمملكة. وقد توج مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل خلف بن ناصر الشمري ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد عبد الله بن علي حدادي الفائزين بسباق السيارات (فئة البنزين).

حيث فاز بالمركز الأول الكابتن جلال المطوع ، وحاز على المركز الثاني الكابتن رامي جاها، فيما حصل الكابتن تركي النظام على المركز الثالث. أما سباق السيارات( فئة الكهرباء ) فقد فاز بالمركز الأول الكابتن مهدي العيسي ، فيما حصل على المركز الثاني الكابتن حسن المبارك، وحاز على المركز الثالث الكابتن مشعل القويعي.

هذا وتهدف هذه البطولة إلى نشر رياضة التحكم عن بعد والرياضات اللاسلكية وتوفير أنشطة لهواة هذه الرياضة وتنشيط أعضاء الاتحاد المسجلين في هذه الرياضات، والمساهمة في توسيع النشاط الرياضي في مدينة الجبيل الصناعية من خلال نشر رياضات جديدة.