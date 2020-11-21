الجبير: القمة ستركز على التحديات ومواجهة الجائحة

الرياض – عادل بابكير

تصوير- عبدالمنعم عبدالله

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن قمة قادة مجموعة العشرين ستعمل على مواجهة التحديات العالمية، وبالأخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقال، في كلمة أمس على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة، إنها ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن العمل بشكل جماعي سيمكّن العالم من مواجهة الفيروس.

وبين الجبير أن مجموعة العشرين قدمت المليارات من أجل التوصل للقاح كورونا، والعمل بشكل جماعي سيمكننا من مواجهة الجائحة واتخذت خطوات كبيرة لمواجهتها، وستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها.

وتابع :”الأولوية في السعودية كانت تتعلق بالمحافظة على الأرواح وهذا ما تم من خلال ما قدمته المملكة من مبادرات وبرامج تهدف لإنقاذ وحماية الأرواح” مشيراً إلى ضرورة أن تلعب المنظمات الدولية دورًا كبيرًا لوضع حلول للنزاعات على مستوى العالم، مؤكدًا أن المملكة لن تتوانى عن تقديم كافة المساعدات للمحافظة على الأرواح.

وذكر الجبير أن المملكة استطاعت إنجاز الكثير في ملفات تمكين المرأة والشباب خلال السنوات القليلة الماضية، موضحاً أن مجموعة العشرين تعمل على القضايا الاقتصادية ولا علاقة لها بالشأن السياسي .

مؤكداً على الدور المحوري والقوي للمملكة واستمرارها في العمل مع كافة الدول والمنظمات لإيجاد حلول لكل الأزمات والتحديات سواء كانت مع الأمراض أو المجاعة أو حتى الحروب وسيستمر تركيزها على هذا الأمر.