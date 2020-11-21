احترس .. كيف تكتشف اختراق حسابك على فيسبوك بخطوات بسيطة

يواجه ملايين البشر مخاطر اختراق كلمات المرور على موقع التواصل فيسبوك ، وهو ما انتشرت التحذيرات منه في الآونة الأخيرة.

تحذيرات من خبراء التكنولوجيا والاتصال من استخدام كلمات مرور سهلة، حتى لا يقوم القراصنة باستغلالها لاختراق البيانات.

لذلك نرصد لكم طريقة معرفة حساب مخترق أم لا، بعد اختراق باسورد أكثر من 23.6 مليون مرة.

وذكر باحثون في شركة nordpass بالمملكة المتحدة، أن هناك مستخدمين مازالوا يستخدمون كلمات مرور يسهل تخمينها فيتعرضون للاختراق وسرقة بياناتهم.

خاصة باسورد “123456” الأكثر انتشارا في عام 2020، والتى تم اختراقه أكثر من 23.6 مليون مرة، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

كيف تكتشف الاختراق

موقع “ألوان”، استند إلى حديث مبرمج مواقع في إحدى الشركات، الذي كشف عن طريقة يمكن للمستخدم من خلالها معرفة إذا كان حسابه الشخصي على فيسبوك يتعرض للاختراق من الهاكرز، قائلا: “يتم ذلك عن طريق الدخول على موقع “Have i been pwned”، ثم إضافة الإيميل الخاص بالحساب في المربع الفارغ”.

وعقب تلك الخطوة، يتم الضغط على كلمة “Pwned”، إذا كان الحساب غير مهكر سيظهر في الأسفل كلمة “good news” مظللة باللون الأخضر، أما في حالة الحساب المهكر فستظهر كلمة “bad news” مظللة باللون الأحمر.