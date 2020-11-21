أمن الطرق يضبط عددًا من الشاحنات المحملة بالحطب المحلي

البلاد : متابعات

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق ( الرياض ، المدينة المنورة ، القصيم ، الجوف) من ضبط عدد من الشاحنات والمركبات بحمولاتها من الحطب المحلي وقائديها وهم (6) مواطنين، ومقيم من الجنسية المصرية لمخالفتهم نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

مما يذكر أن الجهات الأمنية دعت عبر منصاتها المختلفة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض .