في يوم الطفل.. 5 أنشطة رائعة لك ولأطفالك

إليك 5 أفكار رائعة لقضاء بعض الوقت مع أطفالك تزامناً مع يوم الطفل 20 نوفمبر، وهي ممتعة وصحية ويمكن أن تساعد في تقوية علاقتك.

1. اجعله يومًا للعودة إلى الطبيعة

اصطحب أطفالك إلى الحديقة واستنشق بعض الهواء النقي واحصل على بعض ضوء الشمس

ستحصل أنت وأطفالك على بعض التمارين الرياضية والاستمتاع والاستراحة

يمكن أن يكون لممارسة بعض النشاط البدني في مساحة خالية من التلوث تأثير هائل على صحة الجسم وتجديد شبابه

2. اصنع بعض وجبات يوم الأطفال

خذ بعض الوقت مع أطفالك لتحضير إحدى الوجبات الخفيفة الصحية اللذيذة فهي متعة خاصة لأطفالك

3. اقرأ معه

من المعروف أن للقراءة فوائد عديدة ، بما في ذلك إبطاء التدهور المعرفي ، وإزالة التوتر ، وتعزيز الذاكرة والمفردات

ضع في اعتبارك أن بعض هذه الفوائد قد تفقد إذا قرأت على جهاز لوحي

من المعروف أن شاشات الجهاز تؤثر على جودة النوم ، وقد تسبب أيضًا إجهادًا

لذا اختر كتابًا جيدًا وشجع طفلك على القيام بذلك أيضًا

4. جرب بعض اليوجا من أجل الصحة والسلام والفرح

Isha Upa-Yoga هي سلسلة من الممارسات التي صممها Sadhguru ، وتستند إلى علم Upa-yoga

تعتبر Upa-yoga جانبًا من جوانب اليوغا الموجهة نحو الفوائد الجسدية والنفسية

هذه العمليات التي تستغرق 5 دقائق سهلة الممارسة لكنها أدوات فعالة لتعزيز الصحة والبهجة والسلام

ويمكن أن يمارسها أي شخص يزيد عمره عن 7 سنوات

5. زرع شجرة معًا

ربما تكون زراعة الشتلة ورعايتها من أبسط الأشياء وأكثرها فاعلية التي يمكن للفرد القيام بها لمكافحة تغير المناخ

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاعتناء بحياة أخرى يمكن أن يسمح للطفل بتجربة شعور الشمول