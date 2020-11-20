فييتو والوطيان يخوضان أول ديربي.. والشهراني جاهز

الرياض- إبراهيم آل صالح

يخوض المحترف الأرجنتيني بصفوف الهلال لوسيانو فييتو تجربة ديربي الرياض لأول مرة حيث سيلعب أساسيا أمام الغريم التقليدي النصر، الاثنين القادم في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيدفع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بفييتو أساسيا بسبب غياب النجم سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية ولكدمة في الذراع خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني في مباراة جامايكا الودية الأولى.

ويتجه المدرب لوشيسكو أيضا إلى الزج بحارس الأخضر حبيب الوطيان أساسيا في مباراة الديربي بعد تعرض عبدالله المعيوف للإصابة، حيث فضله على زميله عبدالله الجدعاني، وسيكون الديربي أمام النصر اختبارا قويا للوطيان في أول مباراة يذود فيها عن مرمى الزعيم كحارس أساسي.

من جهة أخرى، بات ياسر الشهراني جاهزا لخوض مباراة الديربي بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في معسكر المنتخب وأبعدته عن مواجهتي جامايكا الوديتين، حيث شارك في التدريبات الأخيرة للفريق.