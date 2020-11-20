ألمانيا تتجه لحظر «الذئاب الرمادية»

القاهرة – عمر رأفت

تتجه ألمانيا لحظر الجماعة التركية المتطرفة المعروفة باسم “الذئاب الرمادية” بعد تحركات مماثلة في فرنسا.

وقالت قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن المشرعين الألمان دعوا إلى حظر الجماعة التركية في البلاد، مبينة أن نوابًا في البرلمان الألماني اتهموا “الذئاب الرمادية” بإيواء عناصر يمثلون “أيديولوجية قومية وعنصرية”. وحث النواب الحكومة الألمانية على مراقبة أنشطة المجموعة عن كثب، و”التصدي لها بحزم”.

وتعرضت الجماعات القومية التركية في أوروبا لمزيد من التدقيق الحكومي بعد تشويه النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في فرنسا في الأول من نوفمبر، بعبارة “الذئب الرمادي” و”RTE”، وهما الأحرف الأولى من اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي 4 نوفمبر الجاري، اتخذت فرنسا خطوة لحظر أنشطة المجموعة مع التهديد بالغرامات والسجن.

يشار إلى “الذئاب الرمادية” منظمة يمينية متطرفة، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحزب الحركة القومية التركي (MHP) الحليف لأردوغان، وتورطت في أعمال عنف ذات دوافع سياسية اجتاحت تركيا في السبعينيات، استهدفت النشطاء اليساريين والأقليات العرقية.