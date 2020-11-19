وفاة الفنان المصري فايق عزب عن عمر 77 عاما

القاهرة : متابعات

توفى الفنان المصري فايق عزب عن عمر 77 عاما، صباح اليوم (الخميس)، وفق ما أعلنه نجله خالد فايق على حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر ابن الفنان الراحل إعلان الوفاة قائلا: ” الوالد فايق عزب فى ذمة الله. تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمقابر الإسماعيلية”.

يذكر فايق عزب ممثل مصري، ولد في مدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات