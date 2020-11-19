هل تريد الحصول على بطن مسطحة؟ اليك هذه الخطوات البسيطة

يعد الحصول على بطن مسطح أمنية للكثيرين، ولهذا يطبق العديد حميات غذائية مختلف في بعض الأحيان تكون قاسية، وهناك بعض النصائح التي من الممكن أن تفيد بشكل كبير في الحصول على بطن مسطحة ن في البداية لا بد أن تعتمد برنامج غذائي صحي وسليم وممارسة بعض من الرياضة الخفيفة مثل المشي .
ثانيا عند الاستيقاظ في الصباح من المفيد التخلي عن أكل اللبن الزبادي المحلى ، لانه يحتوي على اللاكتوز ويكون صعب الهضم وعلى السكر المضاف، وتناولهما معا يمكن أن يسبب النفخة.
كذلك من المهم جدا الاستحمام بالماء البارد قبل الخلود إلى النوم ، فهذا يساهم بشكل كبيرا في خفض حرارة الجسم ويدفعه إلى حرق الدهون التي تتجمع فيه من أجل توليد الطاقة واستعادة الحرارة الطبيعية.
وينصح أيضا بتناول وجبة فطور لذيذة تحتوي على بذور الشوفان والفواكه الحمراء والمكسرات النيئة والقرفة لأن هذه المكونات تحفز عمل الأمعاء وتحد من الشعور بالانتفاخ وتساهم في التمتع ببطن مسطح، كذلك من الضروري ممارسة الرياضة التي تعمل شد عضلات المعدة والبطن.