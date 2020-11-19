مناقشة فرص الاستثمار في المدن والمناطق الاقتصادية

جدة – البلاد

شاركت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في حلقة نقاشية افتراضية، نظمتها سفارة المملكة في ألمانيا، ضمن الفعاليات المصاحبة لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها المملكة افتراضياً يومي 21 و 22 نوفمبر الحالي .

ويهدف اللقاء إلى فتح باب الحوار مع مجموعات ثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية ألمانية، ومناقشة مواضيع الاستثمار وممارسة الأعمال التي تتيحها المملكة للشركات العالمية، بحضور خبراء في عالم الأعمال من ألمانيا والمملكة وممثلين عن دول مجموعة العشرين . وقد مثّل الهيئة في الحلقة النقاشية نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة وسيم خاشقجي، ومدير مكتب ألمانيا في وزارة الاستثمار السعودية راكان القرعاوي.

واستعرض وسيم خاشقجي في مداخلته إسهام الهيئة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين المناطق الاقتصادية الخاصة من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة، مقدماً شرحاً حول أهمية المناطق الخاصة وأثرها على الاقتصاد الوطني، والحوافز التي تقدمها الهيئة لمستثمري المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى القطاعات المستهدفة في كل منطقة.

كما تحدث وسيم عن نموذج العمل القائم في المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي يعتمد على الشراكة الاستراتيجية وتكامل الأدوار بين الحكومة ممثلةً بالهيئة والقطاع الخاص.