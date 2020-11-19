مقوي للمناعة.. طريقة عمل بونبون الليمون بالعسل والزنجبيل

البلاد – نيفين عباس

المغذيات النباتية في العسل الخام لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات حيث يمكن أن تساعد في تعزيز نظام المناعة ومكافحة الأمراض

ومن ناحية المناعة فإن الإفراط في تناول الزنجبيل وأنواع الحمضيات كالليمون يحفز نشاط المنظومة المناعية في الجسم

ونقدم لكِ وصفة رائعة تصلح حلوي للأطفال والكبار وأيضاً مفيدة في تقوية جهاز المناعة

المقادير اللازمة

كوب عسل

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور ناعم

طريقة العمل

اخلطي العسل وعصير الليمون والزنجبيل الطازج معًا في قدر

يسخن حتى الغليان على نار متوسطة إلى منخفضة مع التقليب كثيرًا لمنع الاحتراق

باستخدام مقياس حرارة الحلوى قومي بتسخين الخليط إلى 300-310 فهرنهايت / 148-154 درجة مئوية حتى يصل إلى مرحلة البونبون الصلب

إذا لم يكن هناك مقياس حرارة اختبري الخليط عن طريق إسقاط بعض منه في وعاء ماء بارد وإذا تجمد فهو جاهز

يرفع عن النار ويترك ليبرد لبضع دقائق حتى يتكاثف قليلاً

يسكب المزيج في قوالب حلوى صغيرة أو علي ورق زبدة بواسطة ملعقة صغيرة أو سيليكون به عصا مصاصات

اتركيها لتبرد حتى تصبح صلبة وثابتة

ثم تقدم

ويمكن لفها بسكر بودرة قبل تخزينها

كما يمكن تحلية مشروب الليمون بها