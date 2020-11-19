عصير الكرفس يساعد في الحد من أمراض القلب والسكري وضغط الدم

صحة و عافية متابعاتعصير الكرفس يساعد في الحد من أمراض القلب والسكري وضغط الدم فرناس حفظيaccess_time4 / ربيع الآخر / 1442 هـ 19 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يعتبر مشروب الكرفس أحد العصائر الحيوية، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، كما انه يساعد على إنقاص الوزن وتعزيز الصحة بشكل عام. يعمل عصير الكرفس على ترطيب البشرة ، لانه يحتوي على نسبة مرتفعة من الماء لذا هو مساعد طبيعي للكلى ووظائف المخ وإدارة ضغط الدم ودرجة الحرارة. كما يساعد عصير الكرفس في الحد من خطر الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والسمنة وبعض أنواع السرطان، ويساهم أيضا في علاج التهاب المفاصل نظرا لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد. ويعد عصير الكرفس علاج للأمراض العصبية وتساعد مادة اللوتولين الموجودة به على تقليل هذا النوع من الالتهابات والحد من تلف خلايا المخ، وتحسين الذاكرة وعمليات التعلم وتأخير تطور مرض الزهايمر. وقد أثبتت دراسة أن الانتظام في تناول 75 مجم من مستخلص بذور الكرفس مرتين يومين لمدة 6 أسابيع يساعد في ذلك، بالإضافة إلى علاج ارتداد حمض المعدة. مرتبط