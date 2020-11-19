طرح مشاريع بناء وصيانة مدرسية

الرياض – البلاد

وقعت شركة تطوير للمباني عقد مشروع المجموعة الأولى من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وأعلنت عن طرح مشروع المجموعة الثانية من مسار البناء والصيانة والتحويل. وتمت مراسم توقيع عقد مشروع المجموعة الأولى في مكة المكرمة وجدة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المندرجة تحت مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، إحدى مبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص لقطاع التعليم، التي تشرف عليها وزارة التعليم وتنفذها الشركة. وأعرب الوزير عن شكره للقيادة الحكيمة، على حرصها ودعمها المستمر لقطاع التعليم في المملكة ولجميع الجهات ذات العلاقة التي دعمت مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ممثلة في وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبرنامج الوطني لإدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”.

يذكر أن مشروع المجموعة الأولى من مسار البناء والصيانة والتحويل BMT لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة حكومية، تستوعب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، من مختلف المراحل الدراسية في كل من مكة المكرمة وجدة، وستكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات للإنشاء، تليها 20 سنة لإدارة المرافق من قبل القطاع الخاص.