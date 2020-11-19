رجال أعمال يستكشفون «الحزام الذهبي»

جدة- ياسر بن يوسف

تبدأ الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تنفيذ أول برنامج من نوعه للاستثمار، وتبادل المنافع بين الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، واستكشاف الفرص الاستثمارية ببعض مناطق المملكة السياحية، من خلال برامج زيارات متنوعة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين لتبادل المصالح وضخ رؤوس الأموال الوطنية في الاستثمارات الداخلية، والاستفادة من المميزات النسبية لكل منطقة، تبدأ من “الحزام الذهبي” بمحافظة الطائف، وانتهاءً بجزيرة فرسان بمنطقة جازان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام محمد كعكي، أن البرنامج الجديد يهدف إلى الشراكة مع إمارات المناطق، وأماناتها والغرف التجارية في تسهيل زيارات وحركة المستثمرين السعوديين وتعريفهم على كل الفرص الاستثمارية المتاحة ومميزاتها وعرضها عليهم. وتحدث عن الممكنات الاقتصادية الاستثنائية للمملكة، التي تستند على 33 مليون نسمة، هو عدد سكان المملكة، نصفهم تحت سن 25 سنة، فضلا عن بنى تحتية جاهزة، وحلول عقارية جاذبة، وقوى عاملة شابة وماهرة، وبرنامج لتعزيز جودة الحياة، وقطاع مالي رائد، جميعها تشكل داعما حقيقيا للاستثمارات الداخلية في حزمة عريضة من القطاعات المختلفة.