«بريجستون» تكشف عن حملة الاستدامة

جدة – البلاد

كشفت “بريجستون” مؤخراً عن حملتها الجديدة بعنوان “رحلة متعددة المراحل”، التي تسلط الضوء على الطرق التي تتبعها في دمج مفهوم الاستدامة في كافة مراحل الإنتاج لديها؛ لتخفيف الأثر البيئي وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، مع التركيز على التزامها بعمليات الشراء المستدامة للمطاط الطبيعي. وتبدأ الحملة رحلتها بالتركيز على عملية استخراج مادة اللاتكس من أشجار المطاط، ومن ثم تنقل إلى الأنشطة الإنتاجية، التي يتم خلالها استخدام مواد معاد تدويرها في صناعة الإطارات الجديدة. وتختتم الحملة مسارها بإبراز دور الابتكار في إطالة العمر الافتراضي للمنتج، وتوسيع نطاق الاعتماد على إعادة التدوير.

وقال تي. جيه هيغينز، رئيس استراتيجية الأعمال العالمية لشركة بريجستون: “نؤمن بأن الاستدامة هي بمثابة رحلة نسعى إلى تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام، وصولاً إلى تحقيق هدفنا المتمثل في توفير منتجات مستدامة 100% بحلول العام 2050 وما بعده. وندعو شركاءنا من أصحاب المصلحة والموظفين والموردين والعملاء للانضمام إلى هذه الحملة”.

وأضاف هيغينز: “نهدف من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على النهج المستدام والمسؤول الذي نتبعه في الحصول على مادة المطاط الطبيعي وطُرُق استخدامنا لها، حيث نسعى للتوعية بأهمية الالتزام بهذا النهج من خلال تطبيق ممارسات صديقة للبيئة، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل الإنتاج. ونعتزم إطلاق مبادرات مماثلة في كافة المناطق التي نزاول فيها أعمالنا حول العالم.”

واختتم هيغينز: “نحرص في بريجستون على توفير الحلول المبتكرة والمنتجات عالية الجودة، بالتوازي مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، من مرحلة استخراج المواد الطبيعية مروراً بالتصنيع وصولاً إلى تسليم المنتج النهائي. ونأمل انضمام المزيد من الشركاء إلينا؛ لنساهم معاً في رسم معالم مستقبلٍ أكثر استدامةً في كافة القطاعات.”