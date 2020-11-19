إثيوبيا تتهم مدير الصحة العالمية بمساندة متمردي تيغراي

اتهم الجيش الإثيوبي اليوم مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمحاولة شراء أسلحة وحشد الدعم الدبلوماسي للحزب السياسي المهيمن على إقليم تيغراي الذي يقاتل القوات الاتحادية.

وأفاد رئيس أركان الجيش الإثيوبي، العقيد برهانو جولا، في بيان بأن هذا الرجل عضو في تلك المجموعة وهو يفعل كل شيء لدعمها.

ورفض متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الـتعليق الفوري على الاتهام الموجه إلى تيدروس.

وتيدروس إثيوبي ينحدر من إقليم تيغراي، وعمل وزيرًا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.