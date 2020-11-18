مميزات لا يعرفها الملايين في واتساب .. منها تصدير المحادثات

لا بد أنك من الملايين الذين يستخدمون واتساب للمحادثات اليومية لكن يبدو أنك كذلك لا تعرف مميزات عديدة يوفرها التطبيق .

هناك مزايا لا يعلمها أحد سواء على نظام التشغيل “أندرويد” أو “IOS”، والتي يمكنها مساعدة الشخص في رفع مستوى استخدامه بالتطبيق.

ومن أبرز المزايا المخفية في تطبيق واتساب، التي يمكنك التعرف عليها وتجربتها للاستفادة منها، وفقا لموقع “ألوان”.

تنسيق النص

يمكن إضافة بعض الحيوية في المحادثات من خلال استخدام الخط العريض أو المائل أو إضافة نص يتوسطه خط.

إذ يستطيع المستخدم عمل ذلك من خلال إضافة حرفين خاصين قبل وبعد النص الذي تريد تنسيقه.

وفي حال كنت تريد جعل النص غامقًا استخدم علامة النجمة (*النص*).

ولجعل النص مائلا مع خط أسفله (_النص_)؛ ولإنشاء نص يتوسطه خط مع علامة التلدة (~النص~).

الرسائل ذاتية الاختفاء

يعمل تطبيق واتساب الآن على طرح ميزة جديدة توفر للمستخدم تشغيل اختفاء الرسائل لمحادثات محددة.

وعند التمكين ستختفي جميع رسائله من الدردشة بعد 7 أيام.

ويمكن تشغيل الرسائل الذاتية الاختفاء أو “Disappearing Messages” من خلال الضغط فوق اسم جهة الاتصال أو الدردشة في أعلى الشاشة.

ثم تحديد “Disappearing Messages” من قائمة الخيارات ثم انقر فوق تشغيل.

تمييز الرسائل بنجمة

يتيح تمييز رسالة بنجمة إلى إنشاء طريقة ملائمة للعودة إلى الرسالة، ولعمل ذلك عليك الضغط مطولا على الرسالة ثم اضغط على أيقونة النجمة.

وستجد رمز نجمة صغير بجوار الرسالة حتى تتمكن من التعرف عليها بسهولة عند التمرير خلال محادثتك.

معرفة من تتحدث إليه كثيرًا

في حال كان المستخدم يشعر بفضول بشأن مشاهدة من هو أكثر صديق يتحدث له في تطبيق واتساب.

كل ما عليه هو أن ينتقل إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين، إذ ستشاهد قائمة جهات الاتصال التي تتحدث إليها مرتبة بحسب الأكثر استخدامًا، انقر فوق كل جهة اتصال لعرض إحصائيات أكثر تفصيلا، مثل عدد الرسائل المتبادلة والصور وملفات GIF.

ويسهل قسم التخزين ذو المظهر الجديد في واتساب التخلص من الملفات الكبيرة التي تشغل مساحة على الهاتف، مع إعطاء طريقة لمعرفة من تدردش معه أكثر من غيره.

مشاهدة تفاصيل الرسالة

يمكن معرفة وقت تسليم الرسالة أو قراءتها من الطرف الآخر من خلال سحب إلى اليسار على الرسالة التي أرسلتها لعرض هذه الإحصائيات إذا كنت مستخدم نظام تشغيل “IOS”، أما مستخدمي أندرويد من خلال الضغط لفترة طويلة على رسالة، ثم النقر فوق زر القائمة متبوعًا بالمعلومات.

واتساب على جهاز الحاسب

يمكن استخدام تطبيق واتساب على جهاز الحاسب الخاص بك، واستخدام لوحة مفاتيح كاملة وماوس، وهي تجربة أفضل بكثير عندما تتلاعب بالعديد من المحادثات المختلفة أو في حديث طويل.

تصدير المحادثات

يستطيع المستخدم تصدير محادثة في حال احتاج إلى حفظها، وعند عرض محادثة يحتاج مستخدمي “أندرويد” إلى النقر على زر القائمة متبوعًا بالمزيد ثم تصدير الدردشة.

وفي نظام “IOS”، تتضمن العملية عرض سلسلة الدردشة والضغط على اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة ثم التمرير إلى أسفل صفحة معلومات جهة الاتصال وتحديد تصدير الدردشة.