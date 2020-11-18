فوائد مذهلة لـ “حب العزيز” في محاربة السرطان والسيطرة على السكري

يحتوي حب العزيز على العديد من الفوائد ، كما أنه له عدة تسميات مثل حب الزلم، ولوز الارض، وهذا الحب عبارة عن درنات سعد اللذيذ، يمكن استخدامها لأغراض طبية، ويحتوي حب العزيز على العديد من المواد المغذية للجسم، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات النباتية المفيدةأيضا، والتي تقي من أمراض مختلفة مثل أمراض القلب، والأورام السرطانية، والسيخوخة المبكرة، وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة.
كما يلعب جب العزيز دورا فاعلا في تحسين وتعزيز عمل الجهاز المناعي، ومحاربة البكتيريا والفيروسات، وذلك استنادا إلى أبحاث علمية شتى، ويساهم حب العزيز في تحسين عملية الهضم، ويساعد حب العزيز في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على الحمض الأميني، الذي يعمل على زيادة إنتاج الأنسولين في الجسم.
ويحتوي حب العزيز على مركبات تحسن من صحة خلايا الدماغ، وتقلل بالتالي من فرص الإصابة بمرض الزهايمر ، كما يساعد في رفع مستوى التركيز.