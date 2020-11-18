عباقرة سعوديون يبهرون العالم

جدة ـ رانيا الوجيه ـ حليمة أحمد

لم يعد مثيرًا للدهشة أن تجد شابًا سعوديًا يقود بتفرد جهدًا دوليًا في خدمة البشرية.. وأصبح عاديًا أن تبحث في قوائم الشرف العالمية عن اسم سعودي، وبقليل من الجهد، سوف تلحظ اسمين أو ثلاثة.

ولأن تقدم الأمم يقاس بعلمائها النابغين وإسهاماتهم في مجالات البحث العلمي والاجتماعي المختلفة لخدمة البشرية، فقد استطاعت المملكة العربية السعودية، كتابة اسمها في قائمة الدول المتقدمة علمياً بفضل مجهودات وإسهامات علمائها الكبيرة في الحركة العلمية والاجتماعية خلال الآونة الأخيرة؛ الذين سجلوا بلادهم بحروف من ذهب في التاريخ الحديث.

والنماذج كثيرة لشابات وشباب سعوديين نابغين، ساهموا في خدمة البشرية بعلمهم وبروزهم في شتى المجالات، فوصلوا بالمملكة إلى العالمية، دعمتهم في ذلك قيادة حكيمة طبقت باقتدار مبدأ ” الإنسان أولًا ” ورؤية طموحة، سقفها أحلام تترجم إلى واقع، ومستحيل يتحقق على الأرض. الشابة الموهوبة فاطمة عبد المنعم الشيخ، التي اختارتها وكالة الفضاء الأمريكية” ناسا” لإطلاق اسمها على أحد كويكباتها، نجحت في حصد المركز الأول في مجال البحث العلمي. وكان ذلك تقديرًا لجهودها في بحثها الذي فازت به بالمركز الثاني في مجال علم النبات بمسابقة ” إنتل الدولية للعلوم والهندسة للعام 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعبرت الشيخ بقولها: إن المشكلة التي يحلها مشروعها هي الأعشاب الطفيلية الجذرية التي تسبب أضرارًا جسيمة؛ اقتصاديا واجتماعيا بتدميرها للحقول الزراعية”. ويهدف المشروع للتخلص من رصيد البذور الطفيلية في التربة باستخدام مركب كيميائي مبتكر على أكثر من 9 آلاف بذرة، و20 نبتة. وأضافت بقولها: إن تكريم وكالة ناسا بتسمية كويكب على اسمي، هو أكبر جائزة قد حصلت عليها.

روزنامة التصوير I

أيضا الشاب عمار الأمير ابن مكة المكرمة، الذي حصلت صورته خلال موسم الحج لطائفين من ضيوف الرحمن على تقدير مجلة “ناشيونال جيوغرافيك”، وهم ينتظمون في صفوف ملونة، بمظلات زاهية، التقطها عمار ونقلها للعالم أجمع، ويقول الأمير: لم أتقيد بمحور معين فالمحاور متعددة والمصوّر الطموح يمارس التصوير بكل مجالاته، إلاّ أن تصوير أطهر بقاع الأرض لا يختلف على تفضيله اثنان. وبالطبع لا بد من الاستعداد والتهيئة لمثل هذه الجدولة ومتابعة روزنامة التصوير والمسابقات باستمرار، فالمملكة تُولِي اهتماما عظيما للمبدعين والموهوبين وتوفر لهم منصات يجدون من خلالها أنفسهم، والمصوّر الفنان لا بد له أن يكون ملمًا بتكوين الصورة جيدًا وقواعدها والضوء والظل وغيرها من الأسرار التي تسهم في خلق صورة مدهشة وناجحة. ويؤكد الفوتوغرافي عمار الأمير قائلا: لكل مكان فكرة مختلفة ومشهد، وخلف كل بقعة حكاية، وعلى المصوّر أن يتجرد من بؤرة التبرير ويخلق من الصحراء ورودًا، ومن الغيمات مطرًا وستولد الصورة من تلقاء نفسها ولادة طبيعية.



هندسة الطيران

مشاعل ناصر الشميمري، مهندسة طيران بالولايات المتحدة الأمريكية حاصلة على بكالوريوس في هندسة طيران وبكالوريوس في الرياضيات التطبيقية وماجستير في هندسة الطيران من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن، تروي الشميمري قصة شغفها بالفضاء موضحة: نشأ هذا الشغف منذ الطفولة، وكبر معي هذا الحلم وأصبحت أول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية. التحقت بوكالة ناسا الأمريكية لدراسات الفضاء، وعملت على تطوير أبحاث خاصة في هذا المجال، وحينها كان عمري لم يتجاوز 22 سنة. اليوم يتكلل نجاحي وسعادتي بعد صدور خبر قرار إنشاء الهيئة السعودية للفضاء، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي؛ ليكون رئيسًا لهذه الهيئة، وأتمنى أن أكون عضوًا فعالًا بها.

فريق النجاح

المخترعة السعودية هديل العتيبي طالبة Computer Science بجامعة الحدود الشمالية، ذكرت أنها مؤسسة أول فريق علمي بالمملكة العربية السعودي، يضم كوكبة من مبدعي منطقة الحدود الشمالية (مبدعي الشمال٢٠٣٠) ، ومؤسسة فريق رواد النجاح النسائي التطوعي الذي يهدف لي العمل على مساعدة أبناء وبنات المنطقة في مشاريعهم، وحفظ حقوقهم القانونية بجهات رسمية معتمدة.. حاصلة على عدة شهادات من الموهبة والإبداع.

تحدثت عن اختراعها قائلة: ” قلم تقني ” لأصحاب الهمم العالية، فئة الصم والبكم؛ حيث يساعدهم على التواصل المباشر الجديد مع المجتمع دون الحاجة إلى لجوئهم لمترجمي لغة إشارة، وضياع وقتهم لتوصيل المعلومات والحديث فيما بينهم بشكل سريع وسهل، وأكثر تقنية يستطيع من خلالها هذا الفرد التقدم والتوجه أكثر في مجتمعه، واستكمال نمط حياته بشكل واسع.

وأضافت: هدف هذا المشروع بشكل عام وبصفة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنها شاركت في عدة مبادرات تطوعية، وتوعية، كما شاركت في عدة معارض للإبداع؛ من ضمنها معرض الشمال يبتكر ، والمشاركة بقافلة المرأة ، والمشاركة بعدة مبادرات ومحافل مع إمارة منطقة الحدود الشمالية.

وقالت: تم تكريمي في عدة محافل، ومن قبل الأميرة نوف بنت مقرن في منطقة جدة، على مستوى الإنجازات العلمية الخاصة بذوي الهمم، كما تم تكريمي في عدة محافل للصم والبكم.

علوم النباتات

المبتعث عبدالجبار الحمود، أوضح أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية، والآن يدرس ماجستير في الهندسة الطبية الحيوية و ماجستير في علوم و هندسة الإدارة في جامعة كولومبيا، بنيويورك (Columbia University)

وذكر أنه حصل على جائزة المركز الأول على العالم في مجال علوم النبات في مؤتمر إنتل آيسف الدولي من بين أكثر من ١٨٠٠ طالب من أكثر من ٨٣ دولة مشاركة في عام ٢٠١٥ في ولاية بنسلفانيا.

وقال: مُنحت جائزة Dudley R. Herschbach ودعوة لحضور جائزة نوبل في عام ٢٠١٥ من مؤسسة نوبل، علماً بأنني كنت أول سعودي وعربي يحصل على هذه الجائزة، والدعوة الخاصة.

وبين بقوله : تقديراً إلى أبحاثي وتأثيرها على عالمنا، مُنحت شرف تسمية أحد الكويكبات في حزام الكويكبات على اسم عائلتي (الحمود) من وكالة ناسا الفضائية NASA في عام ٢٠١٦.

وأضاف: إنه حصل على جائزة أفضل أداء عرضي في مؤتمر بحثي للطلبة الجامعيين من جميع ولايات الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة رايس Rice University من بين أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة في عام ٢٠١٧. والجدير بالذكر أنني كنت أول طالب غير أمريكي يفوز بهذه الجائزة في تاريخ هذا المؤتمر. وأوضح أنه كان في المركز الثاني في مسابقة سابك لريادة الأعمال التي أُقيمت في ولاية تكساس لطلبة جميع مراحل الابتعاث في عام ٢٠١٩. فقد قمت بإيجاد طريقة فعالة وجديدة في تصنيع الأنسولين المتداول لمرضى السكر بنسبة ٢٠٪ أعلى من جميع إنتاج الشركات الكبرى في العالم. والآن في صدد إنشاء مصنع الأنسولين الذي سوف ينافس الشركات العالمية بكفاءته، ويوفر على المملكة العربية السعودية ملايين الريالات التي تُصرف على استيراد الأنسولين من الخارج.