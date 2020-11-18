290 إصابة جديدة بكورونا و411 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) ، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 354,208 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 18 حالات وفيات جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5710 حالة وفاة .

وأبان أنه تم تسجيل 411 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 341,515 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 6983 حالة نشطة حالياً، من بينها 808 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: