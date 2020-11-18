طرق بسيطة لإنقاص الوزن لا تخطر ببالك..منها غسل الخضروات والفواكه!

يوجد بعض الطرق التي لا تخطر على بالك تساعد على إنقاص الوزن، ولكن الأكثر أهمية هو اتباع نظام غذائي صحى وممارسة الرياضة بشكل منتظم، ومن هذه الحيل أو الطرق أن نقوم بغسل الفواكه والخضروات بشكل جيد ، فغذا لم يتم فعل هذا يمكنها أن تحتفظ ببقايا المبيدات الحشرية، وفي حال تم تناولها يمكن ذلك أن يبطئ هذا عملية الأيض وقد يكون من العوامل المسببة لزيادة الوزن.
وقد تسبب تناول المبيدات الحشرية على مرور الوقت أن يؤثر بطريقة سلبية على عمل الغدة الدرقية وأن يسبب خللاً في النشاط الهرموني في الجسم، وبحسب الخبراء فإن هذا يحدث اضطرابا في عمل الخلايا التي تساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.
ومن الحيل أيضا تنشق رائحة زيت الزيتون حيث أشارت دراسة ألمانية إلى أن إضافة هذا الزيت إلى الطعام يساعد على الشعور بالشبع في وقت قصير ، كما أن هذا يساهم في الحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي، وهو ما يساهم في تعزيز الشعور بالشبع ويمنع الاحساس بالجوع، ولفتوا إلى أنه من الأفضل في هذه الحالة استخدام أحد أنواع زيت الزيتون الإيطالي.