رياضتنا غير… في عهد سلمان الخير

إعداد- محمود العوضي

سجلت الرياضة السعودية قفزات نوعية؛ محليًا ودوليًا، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وذلك بفضل الله، ثم بالدعم الكبير الذي وجدته من قبل ملكنا المفدى، والمتابعة المستمرة، من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، فقد جذبت الرياضة السعودية في الأعوام الستة الماضية أنظار العالم بإنجازاتها وبرامجها وأحداثها المتنوعة والمتعددة في مختلف المناطق، وسجلت إنجازات عدة، وأرقاماً غير مسبوقة في الحضور والمتابعة واستضافة أقوى بطولات وسباقات العالم، وبرهن أبناء هذا الوطن على قدراتهم الكبيرة؛ سواء في المنافسات أو في تنظيم الأحداث العالمية. وقد حفل هذا العام بأحداث رياضية تعتبر مفترق طرق لوصول الرياضة السعودية لآفاق العالمية، وقد تمثلت هذه المحطات فيما يلي:

تحويل هيئة الرياضة إلى وزارة

صدر أمر ملكي كريم، في شهر فبراير الماضي، بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرًا لها، ليكون أول وزير رياضة في السعودية. وسوف تستفيد الأندية من قرار تحول هيئة الرياضة لوزارة في أمرين، وذلك وفقًا لتصريحات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة التي قال فيها: تحويل هيئة الرياضة إلى وزارة سيكون جيدًا من أجل خصخصة الأندية، كما أن الدعم سيزداد للقطاع الرياضي بالفترة المقبلة.

كأس السعودية للفروسية.. الأغلى عالميا

يعد كأس السعودية للفروسية- الذي أقيمت النسخة الأولى منه بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، أغلى وأكبر حدث في تاريخ سباقات الفروسية العالمية. وتعد هذه البطولة التاريخية في سباقات الفروسية السعودية، ضمن نسختها الأولى، أغنى بطولات سباق الخيل عالمياً، بجوائز مالية تتجاوز 29 مليون دولار، وبمشاركة عالمية ومحلية لأشهر النجوم العالميين وأشهر الجياد، التي تحضر لأول مرة إلى المملكة،

جدة تستضيف سباق فورمولا 1

قبل أيام أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن استضافة المملكة- لأول مرة- سباق الفورمولا 1 على شاطئ مدينة جدة في 28 نوفمبر 2021، وستصبح السعودية الدولة الثالثة والثلاثين التي تستضيف جولة من بطولة العالم للفورمولا 1، عندما يقام سباق الجائزة الكبرى على شاطئ مدينة جدة تحت الأضواء الكاشفة في 28 نوفمبر 2021.

فورمولا إي الدرعية

أقيم السباق الأشهر في عالم السيارات للعام الثاني على التوالي في مدينة الدرعية التاريخية، وقد توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، البريطاني أليكساندر سيمز سائق فريق بي إم دبليو آي أندريتي بجائزة المركز الأول في ختام منافسات الجولة الثانية من سباق “السعودية فورمولا إي – الدرعية للسيارات.



للمرة الأولى.. بطولة الجولف للسيدات

للمرة الأولى، نظمت السعودية أول بطولة عالمية لمحترفات الجولف، من 12- 15 من الشهر الحالي، بمجموع جوائز مليون دولار؛ حيث توجت الدنماركية إيملي بيديرسن بكأس البطولة، بعد تحقيقها للمركز الأول بعد 4 أيام من المنافسة القوية مع نخبة لاعبات الجولف في العالم. وحاليا تقام منافسات بطولة المملكة للجولف لفرق السيدات، بمشاركة بعض لاعبات المملكة.

الدوري السعودي على الخارطة العالمية

شهدت كرة القدم السعودية طفرةً كبيرةً غير مسبوقة في تاريخها، خلال الـ5 سنوات الأخيرة «2015-2020»، ضمن «رؤية المملكة 2030»؛ وذلك بفضل الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما وضعها في مكانة مميزة على الخريطة العالمية للعبة الشعبية الأولى في العالم.

وارتفعت قيمة «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» وتضاعفت بشكل كبير ليصبح الأغلى بين الدوريات العربية، وضمن أغلى 20 دوريًّا على مستوى العالم، وهذا ما انعكس على كل مكونات المسابقة. وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، فإن الدوري السعودي للمحترفين يأتي على رأس قائمة أغلى المسابقات العربية والخليجية، وفي المركز الثاني على مستوى قارة آسيا بعد الدوري الصيني؛ حيث بلغت القيمة السوقية للدوري السعودي، نحو 316.55 مليون يورو، بفارق 39 مليون يورو عن الدوري الصيني.

وعلى المستوى العالمي، يحتل الدوري السعودي للمحترفين المركز السادس عشر متفوقًا على العديد من الدوريات الأوروبية التي تنشط أنديتها في دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج»؛ حيث تقدَّم على مسابقات النمسا، واليونان، وسويسرا، والتشيك، وصربيا، ورومانيا، والسويد، والنرويج، وهو ما ساهم في قدرة الأندية على التعاقد مع نجوم عالميين، مثل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والفرنسي بافيتيمبي جوميز، والأرجنتيني إيفر بانيجا، وبيتي مارتينيز، وغيرهم الكثير.

وتتضمن قائمة أغلى 10 أندية في قارة آسيا، 4 أندية سعودية هي الهلال بـ46.73 مليون يورو، والنصر بـ43.18 مليون في المركزين الثالث والرابع آسيويًّا، ويحل الأهلي في المرتبة السادسة بـ39.50 مليون يورو، والاتحاد تاسعًا بـ28.38 مليون يورو.

وقد انعكس ذلك بشكل كبير على المنتخبات الوطنية والأندية بمختلف مراحلها السنية؛ فقد عاد المنتخب الأول إلى الظهور في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 12 عامًا منذ نسخة 2006 في ألمانيا.

كما نجح المنتخب السعودي الأولمبي في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، لأول مرة منذ دورة أتالانتا عام 1996.

وتمكَّن نادي الهلال من التتويج بدوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه كأكثر أندية القارة تتويجًا باللقب، بالتساوي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي؛ علمًا بأن هذا اللقب هو الأول للأندية السعودية منذ عام 2005.



نزال الدرعية التاريخي

بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، استعاد ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا لقبه العالمي، بفوزه على الأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط في نزال الدرعية التاريخي.

مهرجان الدرعية للفروسية

بمشاركة أكثر من 170 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم في بطولة الدرعية للفروسية، المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فاز الفارس السعودي خالد المبطي بالمركز الأول في الشوط الرابع – الفئة الكبرى – لمهرجان الدرعية للفروسية، وسط حشد كبير من الجماهير التي استمتعت بالمنافسة المحتدة بين الفرسان والفارسات.



المملكة تحتضن السوبر الإيطالي والإسباني

للمرة الثالثة تواليًا، ستسضيف المملكة السوبر الإيطالي 2021، بعد أن أقيمت النسخة الأولى منه في جدة، والثانية في الرياض، كما ستحتضن الرياض السوبر الإسباني في نسخته الثانية بمشاركة” ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيك بلباو” بعد أن أقيمت النسخة الأولى منه بمشاركة 4 فرق أيضًا، في جدة 2020.

رالي داكار العالمي

استضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا. وكانت أرض المملكة على مدار أسبوعين ميدانا لمنافسات رالي داكار العالمي؛ حيث انطلق السباق الكبير من مدينة جدة، واختتم فعالياته في القدية بالقرب من الرياض، ومن المقرر أن تقام فاعليات النسخة الثانية من الرالي في يناير 2021. وقد توج الإسباني كارلوس ساينز، بلقب النسخة الأولى من رالي داكار السعودية 2020.

توهج الرياضة النسائية

شهدت الرياضة النسائية هذا العام تألقًا ملحوظًا رغم ظروف جائحة كورونا، تمثل في عدد من الإنجازات التالية:

– اختيار الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

– تتويج نجد فهد، لاعبة المنتخب السعودي للجامعات، بلقب بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات «فيفا 20».

– استطاعت كاريمان أبوالجدايل إكمال مسيرة عائلتها الرياضية، وأصبحت أول سعودية تشارك في سباق الـ100 متر عدو، في أولمبياد ريو 2016؛ لتنضم فيما بعد إلى المنتخب السعودي للتجديف، وتحصل على الميدالية الذهبية في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي ، وتسجل اسمها بوصفها أول سعودية تحصل على المركز الأول في رياضة التجديف.



– تكريم منال الدباغ، أول مصورة رياضية سعودية، تدخل أكبر موسوعةٍ عربية للأرقام القياسية للمنجزين العرب.

– عيَّن اتحاد البولينج بالانتخاب في مجلس إدارته الدكتورة رزان بكر، أول إعلامية رياضية سعودية، التي أنشأت فريقاً نسائياً من ١٣ لاعبة للمشاركة في البطولة النسائية الأولى بالخبر.

– دخلت السائقة السعودية ريما الجفالي التاريخ من أوسع أبوابه، وذلك بعد مشاركتها رسمياً في سباق الدرعية لتكون «أول سعودية تخوض سباقاً عالمياً على أرض الوطن»، كما أنها أول سعودية تحصل على رخصة قيادةٍ لسباقات السيارات، وأول سائقةٍ تشارك على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

السعودية وفورمولا 1… علاقة تاريخية

قد لا يعرف البعض، أن ثمة علاقة تاريخية تربط السعودية بسباقات الفورمولا 1 منذ سبعينات القرن الماضي، عندما قامت الخطوط الجوية السعودية برعاية فريق ويليامز الشهير في 1978، إلى جانب عدد من الشركات السعودية الأخرى، وأثبت هذا الاستثمار أنه حدث هام في تاريخ الفريق البريطاني؛ إذ فاز الفريق بأول بطولة عالمية له في 1980 مع السائق الأسترالي آلان جونز.

وتعد أرامكو السعودية، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة، شريكًا عالميًا واستراتيجيًا لسباقات الفورمولا 1.