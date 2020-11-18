رئيس الطائي: أعتذر.. أنا من يتحمل الخطأ

حائل – خالد الحامد

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الطائي تركي الضبعان اعتذاره الشديد بعد خسارة فريقه من جاره الجبلين في ديربي حائل ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

وقال في بيان أصدره النادي: إلى رئيس أعضاء الشرف وأعضاء الشرف وجماهير الطائي الكبيرة بتضحياتها وانتمائها وعددها وبحبها، أتقدم باعتذاري عن البداية غير الموفقة؛ من حيث النتائج، التي لم تكن في حساباتنا أبدا، وأتحمل جميع ما يترتب على ذلك كرئيس للنادي.

وأضاف يؤلمني أن تحزن جماهير الطائي على نتائجه، ولا نلوم أي ناقد ونتفهم جميع ردود الأفعال الغاضبة، لأن الحقيقة تتمثل بأن الطائي ناد عملاق، لا يليق به واقعه الحالي نقطيا، ولا يختلف على ذلك عاقل.

وتابع العمل البشري يعتريه النقص والتقصير، والكمال فيه محال، إلا أننا مجتهدون، ونبذل قصارى جهدنا لبناء فريق قوي، يحتاج منا الوقت والدعم، وأي خطأ تسبب بهذه النتائج لا يتحمله لاعبون ولا جهاز فني.

وأوضح أنه من يتحمله شخصيا، وعلي واجب الاعتراف بالخطأ، إن وجد، وعلي واجب الاجتهاد لتصحيحه، وتقديم كافة الحلول التي تضمن توجيه الفريق للمسار الصحيح.

وأكد الضبعان ثقته باللاعبين وأنهم سيعيدون الطائي إلى مكانه الطبيعي بالتقدم للأمام بكل ثقة وثبات .