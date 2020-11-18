تأجيل مواجهتي الهلال مع الفتح والنصر مع أبها إلى 3 ديسمبر

جدة- البلاد

أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مواجهتي الهلال مع الفتح والنصر مع أبها ضمن الجولة السادسة إلى 3 ديسمبر، وذلك بسبب موعد إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمع الهلال والنصر. وقد أعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة 7 وحتى الجولة 15. وحددت اللجنة يوم السبت الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لانطلاق الجولة السابعة، على أن تختتم مواجهات الجولة 15 يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021م.

وكانت لجنة المسابقات في الرابطة قد أجرت تعديلات في أيام بعض الجولات المحددة، وذلك في ظل وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي كأس الملك ومواعيد مباريات دور الـ 16 من النسخة الجديدة للمسابقة، إلى جانب مواعيد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ حيث عقدت اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي (الهلال والنصر) المتأهلين إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وممثلي (الشباب والاتحاد) المشاركين في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فيما يخص مواعيد مباريات الدوري المتعلقة بمشاركات الأندية الأخرى.