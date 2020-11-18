بطارية الهاتف المحمول قد تتسبب في كارثة تهدد الحياة .. اعرف الأسباب

احترس من بطارية هاتفك المحمول، فالوقائع التي تسببت فيها البطاريات لم تكن على ما يرام، بل تسببت في كوارث كبرى.

وفي واقعة مؤسفة جديدة شهدتها منطقة كورابوت في أوديشا الهندية، تعرضت طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط، لحروق بالغة، نتيجة انفجار بطارية هاتف محمول.

وبدأت الواقعة بشراء روهيت ناتشيكا لهاتف محمول العام الماضي، مقابل 1500 روبية، ليمارس عادته اليومية بعد شحن الهاتف.

وذلك بتركه على السرير الذي تنام عليه زوجته وطفلته الصغيرة، بحسب موقع “kalingatv”.

وانفجرت بطارية الهاتف خلال نومهم، مطلع الأسبوع الجاري، ليتم نقل الطفلة إلى أحد المراكز الطبية لإسعافها، بعد إصابة وجهها بجروح بالغة.

أسباب انفجار بطاريات الهاتف

– عيوب التصنيع:

يمكن أن تؤدي البطاريات السيئة، التي يتم فيها استخدام مكون خاطئ أو خطأ في خط التجميع أو تلف أحد المكونات إلى حدوث خلل في البطارية.

وعندما يحدث هذا، من الصعب تجنب الانفجار.

– المنتجات المقلدة:

تعد المنتجات المقلدة، من الأسباب الرئيسية لضعف البطارية والانفجارات.

ومن المحتمل أن ترى هذا في المنتجات الرخيصة أو من الشركات غير الموثوقة.

ولا تحتوي العديد من المنتجات الرخيصة والمزيفة على ميزات السلامة المطلوبة التي تقدمها العلامات التجارية المشهورة.

– الكسر الداخلي:

يمكن أن يتسبب وجود كسر داخلي، قد ينتج عن إسقاط هاتفك، في تضخيم البطارية أو إلى انفجار.

لأنه يمكن أن يتسبب السقوط أيضا في تلف مادة البطارية المضغوطة الرفيعة التي تفصل الخلايا، وقد ينتج عن ذلك تضخم واحتمال وقوع انفجارات.

– سقوط الهاتف:

في حالة حدوث سقوط مقلق، يكون التركيز الرئيسي عادةً على الشاشة.

إلا أن العديد من الأشخاص لا يعرفون أن هناك تأثيرا خطيرا قد يحدثه سقوط الهاتف، لأنه يمكن أن يغير أيضًا التركيب الكيميائي والميكانيكي للبطارية، ومثل هذه التغييرات يمكن أن تسبب فشل الدوائر الآمنة، مما يمهد الطريق للضغط الداخلي الذي قد يؤدي إلى تورم وانفجارات محتملة.

– استخدام شاحن غير مناسب:

قد يتسبب استخدام شاحن غير مناسب في إحداث خلل، بالتالي حدوث انفجار، لأن الشاحن قد يوفر طاقة أكبر من قدرة البطارية، وأيضًا لا تلتزم الشركات المصنعة لأجهزة الشحن الرخيصة بمواصفات الأمان التي تتطلبها أجهزة USB، وغالبًا ما تستخدم أجهزة الشحن هذه مواد ذات جودة دون المستوى أو مقياسًا غير صحيح للأسلاك التي تفتقر إلى حماية التيار الزائد المطلوبة.