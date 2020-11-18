اتفاقيات استثمارية بأكثر من 7 مليارات ريال بمدينة الجبيل الصناعية

الجبيل : واس
رعى معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان -عن بعد-, مراسم توقيع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية التابعة للهيئة, اتفاقية استثمارية مع شركة شينقونغ الدولية للصناعة, ومذكرة تفاهم بين شركة طريق الحرير وشركة شينقونغ بمدينة الجبيل الصناعية, بحضور سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينج.
ويأتي توقيع الاتفاقيات ضمن الفعاليات الرسمية لمجموعة العشرين, حيث تتلخص “الاتفاقية الاستثمارية” بإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنشاء وتشغيل مصنع بمنطقة البلاسكيم بالجبيل (2) بمساحة (30,680 م2) كمرحلة أولى لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، وباستثمار إجمالي قدره (3.383) مليارات ريـال، ومن المتوقع أن يوفر المشروع المزمع إقامته 267 فرصة عمل مباشرة، ويعد ذو قيمة مضافة للمدينة، حيث سيسهم في إضافة صناعات وخدمات متخصصة في المنطقة.
وتتمثل مذكرة التفاهم بين شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية وشركة شينقونغ الدولية للصناعة بمشروع للمواد الجديدة والصناعات التحويلية بين الصين والسعودية، الذي يقع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتأجير المصانع الجاهزة في الدمام وإنشاء المصانع في جازان, حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمار 3.750 مليارات ريال.