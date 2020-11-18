اتحاد القدم يُعلن مواعيد ثمن نهائي كأس الملك

جدة- البلاد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 – 2020 ، وستقام مباريات دور الـ16 يومي 16 و 17 من ديسمبر المقبل على 7 ملاعب.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

ضمك vs التعاون – ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بـ أبها (3:35م).

القادسية vs الشباب – ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر (5:25م).

النصر vs الرائد – استاد الملك فهد الدولي بالرياض (8:20م).

الخميس 17 ديسمبر 2020

الباطن vs أبها – ملعب نادي الباطن (3:15م).

الاتفاق vs الفيصلي – ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام (5:25م).

الهلال vs الفتح – استاد الملك فهد الدولي بالرياض (5:40م).

الوحدة vs الاتحاد – ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة (8:20م).

الأهلي vs العين – ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة (8:20م).