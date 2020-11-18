إنجازات المملكة تجاوزت السقف المعتمد في العديد من الأهداف التنموية

جدة ــ ياسر بن يوسف

اعتبر عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال في مكة المكرمة ذكرى البيعة السادسة حدثا وطنيا، يستحق الاحتفاء بالوقوف على المنجزات التي حققها الوطن على الأصعدة كافة، وهي منجزات تجاوزت السقف المعتمد، ويمثل هذا الإنجاز مجدا سعوديا متفردا على مختلف الأصعدة، في وقت تعيش فيه معظم شعوب العالم صعوبات لا حصر لها، تعمقت صحيا بعدما أنهكت جائحة كورونا “كوفيد -19” كثيرا من دول العالم، مرورا بالاقتصاد وغيرها من القطاعات المهمة، التي استطاع الأداء السعودي الحكيم من السير بخطوات واثقة حققت الأمن والأمان للمواطن.

وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ونائباه وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى البيعة السادسة، التي تأتي، والبلاد تسير في الطريق الصحيح، وأنها قادرة، بإذن الله، على التعامل مع صعوبات الاقتصاد العالمي وتجاوزها.



التطور المتوازن

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي: إن ذكرى البيعة تأتي والمملكة تسير بثبات نحو التقدم وقد حافظت على الثوابت واستمرت على النهج القويم فصاغت نهضتها الحضارية، ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها، فتحققت العديد من الإنجازات المهمة على مختلف الأصعدة.

وأضاف: رسم خادم الحرمين الشريفين سياسة الوطن في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الشورى، إذ جاءت نبراسا لطريق المستقبل، حين أكد أن المملكة أصبحت الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة، وأثمرت جهود الوطن في التصدي المبكر لجائحة كورونا، واليوم ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وأن رؤية المملكة ٢٠٣٠ هي خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش على ثرى هذا الوطن الطموح.

مشاعر الوفاء

نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف بن مشعل الزايدي هنأ بدوره القيادة والشعب بهذه المناسبة قائلا: تأتي ذكرى البيعة السادسة وبلادنا تشهد تماسكا بين القيادة والشعب، وفاء وولاء، وتلاحم وانتماء، ورؤية تؤسس لغدٍ زاهر مشرق، بإذن الله. وقال: حفظ الله مليكنا، وولي عهده الأمين، الآن نحن ننعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله، عز وجل، ثم بفضل الترابط الوثيق بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة، وهذا ما يدعونا للفخر بقيادتنا والاعتزاز بوطننا الغالي، حاملين مشاعر الوفاء، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة، بلاد الحرمين الشريفين التي تنعم ولله الحمد في عهد الملك سلمان بالأمن والأمان.

نحو القمة

بدوره، رفع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان بن عباس شعبان التهاني والتبريكات بذكرى البيعة السادسة والمملكة لاعب رئيسي في حلقة إعادة التوازن الإقليمي والدولي، والاستقرار الداخلي بما يحقق مصالح المواطن السعودي، من خلال الجهود الحكيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – والسياسات الاقتصادية الواعية التي تتبعها المملكة تطمئن المواطنين بأن بلادهم تسير نحو القمة.

إنجازات تنموية

وأشار عضو مجلس الإدارة المهندس أنس بن عبدالصمد القرشي إلى أن ذكرى البيعة تحل وبلادنا تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء التنموي، والنهوض الاقتصادي، حيث تتواصل المشاريع الكبرى التي تستهدف رفاهية المواطن وتحقق ازدهاره، حيث تم تحقيق إنجازات تنموية ومشاريع لا تحصى، وكذلك السير باتجاه الإصلاح الاقتصادي من خلال رؤية المملكة الطموحة، وتعزيز بيئة الاستثمار بمزيد من التسهيلات والتنظيم في إطار السعي لتحقيق الاستراتيجيات التي تستهدف النهوض الاقتصادي والتنموي وتنويع مصادر الدخل.



الاقتصاد العالمي

من جانبه، اعتبر عضو مجلس الإدارة أنس بن محمد صالح صيرفي أن قوة الاقتصاد السعودي تتضح من مؤشرات الأداء العام، مبينا أن حجم التبادل التجاري العالمي يشهد تراجعا ملحوظا نتيجة للظروف الصحة وانعكاسها على الاقتصاد العالمية جراء جائحة فیروس كورونا المستجد، إلا أن تجارة المملكة مع الدول العربية سجلت فائضا تجاريا بقيمة 8.07 مليارات ريال بالربع الثاني من العام 2020، وبلغت قيمة التبادل التجاري 36.86 مليار ريال في ذات الفترة، وقيمة الصادرات 22.47 مليار ريال مقابل 36.9 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019.

التنمية المتوازنة

عضو مجلس الإدارة طارق بن عبد الرحمن فقيه قال: في ذكرى البيعة المباركة، نجدد ولاءنا وبيعتنا للملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله. ونقول: دام عزك يا وطن. ففي هذا اليوم يرفع كل مواطن رأسه شامخاً ومفتخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، حيث يشهد هذا الوطن نهضة تنموية تصاعدية عاما بعد عام في مختلف المجالات؛ وصولا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسير بخطى ثابتة لتطوير وبناء هذا الوطن المعطاء. لقد حققت المملكة خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التنموية والاقتصادية في جميع المجالات، التي تعبر عن توجهات القيادة للنهوض بالوطن وتحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز التنمية المتوازنة لتعم جميع مناطق المملكة.

خارطة الطريق

ويؤكد عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن محمد عبدالصمد القرشي أن الوطن يعيش نهضة وطفرة واسعة في جميع القطاعات من تعليم، وصناعة وإنتاج، ويتجلى كل ذلك في رؤية المملكة العبقرية (2030) التي ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق المجد والنجاح بشكل حضاري، يحمل وسطية واعتدال المملكة ورجالها الذين يقودونها نحو القمة، وهو ما نراه يتحقق في هذا العهد الزاهر بخطوات واثقة ورؤية سديدة في تثبيت دعائم الاقتصاد. سائلاً الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على الشعب السعودي الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على المملكة بقيادتها وشعبها الخير والعزة والرفعة والأمن والاستقرار.

خطوات إلى الأفضل

الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، قال: إن كل عام يمر على المملكة يحمل إنجازا جديدا، وتهل مناسبة ذكرى البيعة وقد تحققت إنجازات متعددة على مختلف الأصعدة، فعلى الصعيد الخارجي تهتم القيادة بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والحرص إقليميا على الحلول العادلة للقضايا العربية والإسلامية والأممية وفق خطط مزمّنة ترفع الجور وتمنع الظلم، وتحد من الكراهية وتكفل حياة كريمة للشعوب، انطلاقاً من إيمان المملكة بحق البشرية في العيش والتعايش السلمي المشترك تحت مظلة الأخوة البشرية والمشتركات الحيوية، مؤكدا أن كل الخطوات التي خطتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 تبين أنها تتغير إلى الأفضل على كل المستويات، وبوتيرة متسارعة وشاملة نحو صدارة المشهد الدولي، كدولة محورية في السياسة الدولية.