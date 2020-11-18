أمير منطقة الرياض: المملكة تعيش نهضة نوعية

البلاد : متابعات

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: تحل علينا ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والوطن ولله الحمد يعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية ويحقق الإنجازات المتتالية بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة ويرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن.

وأضاف سموه إلى أن المملكة خلال هذا العهد الزاهر تتبوأ مكانة دولية عالية فنجدها تترأس اجتماعات قمة العشرين -والتي تتوافق مع هذه الذكرى الغالية- وتقوم بدور محوري في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية لتحقيق مستقبل أفضل، مشيراً إلى ما قدمه خادم الحرمين الشريفين من مبادرات لمواجهة جائحة كورونا من خلال دعم منظمات الصحة العالمية والعمل على تعزيز الدعم للدول النامية.

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض إن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوان في خدمة هذا الوطن ومواطنيه داخلياً وخارجياً، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعودية في القمة دوما وأبداً -بإذن الله-.

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.