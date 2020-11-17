وزير الرياضة: القطاع الرياضي يحظى بدعم لا محدود من ولي العهد

البلاد : متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أن الرياضة تحظى بدعم لا محدود من جانب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشددا على أن الأرقام التي تحققت في القطاع الرياضي لم تكن لتجد موطئ قدم على أرض الواقع لولا التحرك من رؤية واضحة وعمل دؤوب.

وبين وزير الرياضة في حوار عبر برنامج “في الصورة”، على قناة “روتانا خليجية” الاثنين أن الرياضة في المملكة ليست مشروعا هامشيا وإنما يدخل في صلب الرؤية وفي صميم جودة الحياة مشددًا على أن أكبر دليل على دعم ولي العهد هي الأرقام التي استشهد بها في كلمته والتي تحققت وفقًا لرؤية واضحة وأهداف واضحة وعمل دؤوب من إدارة لإدارة عبر مستهدفات بدأت منذ 2015 وما زال العمل مستمرًا على نفس البرامج من خلال عمل مؤسسي لتحقيق الأهداف.

وأضاف الوزير أن الوزارة لديها 3 أهداف أساسية في رؤية المملكة 2030 الأول يتمثل في زيادة عدد الممارسة وارتفعت بالفعل النسب ممارسة الرياضة من 13% في 2015 إلى 19% عام 2019 والمستهدف هو 40% في 2030 وأكبر المكاسب كان إقناع الناس في فترة الجائحة أن الرياضة يمكن ممارستها في المنزل.

وأوضح وزير الرياضة أن الهدف الثاني الممارسة على مستوى الهواة والمحترفين، لدينا حوالي 54 ألف لاعب مسجل في 170 ناديًا رياضيًّا بالمملكة وهذا الرقم لا يعكس الحقيقة لأن بعض الاتحادات ليس لديها أندية.

وتابع معاليه: “لدينا 90 ألف لاعب هاوي ومحترف مسجل في اللجنة الأولمبية، ويجب أن نصل إلى مليون ونصف المليون”.

وأردف وزير الرياضة: “لم نصل بعد إلى 20% من النموذج المستهدف للاقتصاد الرياضي في المملكة خاصة أن 90 % من المكون الرياضي يعتمد على الدعم الحكومي، لدينا 170 ناديًا، ونستهدف الوصول إلى 3 أو 4 آلاف نادي رياضي، ويجب أن نشرك القطاع الخاص في هذا العمل”.

وحول مساهمة الرياضة في الناتج القومي، قال معاليه: “مساهمة الرياضة في الناتج المحلي كانت 0.05% في بداية عملنا وهدفنا هو الوصول بمساهمتها إلى 0.7% – 1%، وفي ظل الدعم والثقة الموجودة من القيادة ليس أمامنا إلا العمل”.

وأوضح وزير الرياضة: “أن العمل في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة يسير وفقاً لما هو مخطط له زمنياً و نتطلع لبداية اللعب فيه مطلع الموسم القادم”.

وبين الفيصل أن لجنة الكفاءة المالية ستدرس ميزانيات الأندية بالكامل وفي حال توقيع أي نادي مع لاعب أو فسخ عقده وترتب على ذلك تحميل النادي مبالغ أكثر من الإيرادات سيتحمل رئيس النادي تلك المبالغ.

وعلق وزير الرياضة على تصريحات رئيس (نزاهة): “سيدي ولي العهد أوضح بأنه لن ينجو أحد من قضية فساد كائناً من كان وهذا هو نهجنا في وزارة الرياضة والقطاع الرياضي عموماً ولا نتهاون في أي ملف فيه شبهة فساد وأحلنا العديد من القضايا إلى “نزاهة” وهي المختصة بالحديث عنه”.