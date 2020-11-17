واتساب يطرح الميزة التي ينتظرها الملايين .. هذه طريقة تفعيل الخدمة الجديدة

يسعى جميع المستخدمين لتطبيق واتساب لحماية خصوصيتهم، وهناك الملايين يقلقون من بقاء رسائلهم بعد انتهاء المحادثة، فكانت المفاجأة الكبرى من الشركة.

واتساب يسعى دوما لإطلاق المزيد من المميزات التي توفر الراحة لجميع مستخدميه.

وجاء آخرها ميزة التدمير الذاتي للرسائل، للتخلص من الدردشات التي لا ترغب في الاحتفاظ بها بشكل تلقائي.

وكان “واتساب” عمل على تطبيق الميزة في العام الماضي، من أجل حماية أكثر للخصوصية والمعلومات والرسائل التي يحويها كل هاتف بالنسبة إلى مالكه.

وذلك بتدمير الرسائل الجماعية ذاتيا، في مدة تتراوح بين 5 ثوانٍ لساعة.

وسرعان ما بدأ التطبيق رسميًا في اختبار ميزة تدمير الرسائل على “واتساب بيتا”.

على أن يتم حذف الرسائل بشكل تلقائي ولكن بعد مرور 7 أيام من إرسالها، بحسب موقع “business insider”.

طريقة تفعيل الميزة الجديدة

ونرصد لكم في السطور التالية طريقة تفعيل ميزة تدمير الرسائل بشكل تلقائي على واتساب، وفقا لموقع “android central”:

– فتح تطبيق واتساب، واختيار الدردشة.

– تحديد جهة الاتصال التي ترغب في تدمير الرسائل المرسلة عليها بعد أسبوع.

– اضغط على “Disappearing messages”، وقم بتفعيلها.

بمجرد تمكين الميزة ستختفي جميع الرسائل المرسلة لتلك الدردشة بعد مرور 7 أيام على إرسالها، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، ويمكنك تعطيل الميزة بنفس الخطوات، والظغط في النهاية على إيقافها.