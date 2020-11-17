مركبة «دراغون» تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

نرمين عباس

التحمت مركبة “دراغون” والتي من صنع “سبايس اكس” وتقوم بمهمة نقل أربع رواد فضاء ليل الاثنين-الثلاثاء بمحطة الفضاء الدولية

وأنجزت المرحلة الأولى من الالتحام الثلاثاء في تمام الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش

وذلك على ما أظهرت مشاهد قد بثتها عبر الإنترنت “ناسا” وكالة الفضاء الأميركية، أما المرحلة الثانية فحصلت بعد دقائق قليلة

وأطلقت المركبة “ريزيليينس” بواسطة صاروخ “فالكون 9” من شركة “سبايس اكس” الخاصة

وتشكل وسيلة النقل الفضائي الجديدة لـ “ناسا” بعد أن اعتمدت على مدى 9 سنوات على المركبات الروسية

وخلال مؤتمر صحفي قال “جيم برايندستاين” رئيس الوكالة “هذا يوم كبير للولايات المتحدة واليابان”

وكان الصاروخ فالكون قد انطلق مساء أمس، الاثنين، من مركز كينيدي الفضائي ناقلا رواد الفضاء الأميركيين

مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوشي

وينضم رواد الفضاء الأربعة في محطة الفضاء الدولية إلى رائدين روسيين ورائدة أميركية موجودين فيها

هذا ومن المقرر أن يبقوا ستة أشهر في المختبر المداري على ارتفاع نحو 400 كيلومتر عن الأرض

وتأتي هذه الرحلة بعد مهمة تجريبية ناجحة استمرت من مايو إلى أغسطس، تولت فيها “سبايس اكس” نقل رائدَي فضاء أميركيين إلى المحطة

ثم إعادتهما إلى الأرض من دون أي عوائق، مما جعلها أول شركة خاصة تحقق هذا الانجاز التكنولوجي