362 إصابة جديدة بكورونا و436 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) ، تسجيل 362 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 353,918 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 16 حالات وفيات جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5692 حالة وفاة .

وأبان أنه تم تسجيل 436 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 341,104 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 7122 حالة نشطة حالياً، من بينها 816 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: