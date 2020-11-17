صندوق الاستثمارات العامة يقلص محفظته من الأسهم الأمريكية

البلاد : وكالات

خفض صندوق الاستثمارات العامة قيمة محفظته من الأسهم الأمريكية بمقدار 3 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، من خلال بيع حصص في صناديق استثمار قابلة للتداول, وتعمل بشكل أساسي في قطاعي العقارات والمواد الخام.

وبحسب بيانات رسمية تراجعت قيمة ممتلكات صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 7 مليارات دولار مقابل 10.1 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين أبقى الصندوق على استثماراته في شركة خدمات النقل الذكي أوبر والبالغة 2.7 مليار دولار دون تغيير.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الصندوق ضخ استثمارات كبيرة لشراء حصص في الشركات الأمريكية مثل فيسبوك وسيتي غروب ووالت ديزني خلال مارس الماضي أثناء تراجع أسعار الأسهم بسبب جائحة كورونا المستجد. ومع تعافي السوق مجددا باع الصندوق هذه الأسهم واشترى حصصا في صناديق الاستثمار القابلة للتداول التي تركز على قطاعي الخدمات والمواد الخام.