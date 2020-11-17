شرطة هولندا: إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بدافع «إرهابي»

لاهاي : متابعات

أكدت الشرطة الهولندية، أن واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي، كانت بدافع إرهابي .

وكشفت الشرطة الهولندية أن الشخص الذي تم إيقافه، حاول قتل حارس الأمن بالسفارة السعودية في مدينة لاهاي، وفقًا للعربية.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا، قد أفادت بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، لحادث إطلاق نار جبان فجر الخميس الماضي، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.