رابطة الدوري الإسباني تحدد “سقف الرواتب” وبرشلونة الأكثر تضررًا

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، اليوم الثلاثاء عن حزمة إجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تواجهها أندية الليجا بفعل جائحة كورونا، كان من أهمها تحديد سقف الرواتب، وبالاتفاق مع المدير التنظيمي للرابطة خوسيه غيرا عبر اجتماع عُقد بتقنية فيديو كونفرانس.

وبحسب ما نشرته يومية “سبورت” الإسبانية، فإن تيباس طالب الأندية المتضررة من دوري الدرجة الأولى والثانية بإعادة ترسيم الرواتب، بعد أن فقدت أكثر المصادر دخلًا وهو العائد من تذاكر الحضور الجماهيري.

برشلونة، وهو أحد أكبر الأندية التي تدفع رواتب في عالم كرة القدم والأعلى في إسبانيا، كان قد أعلن عن تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 30% هذا الموسم، لكن ذلك لم يجعله يتفادى المعضلات الاقتصادية.



فمن المفترض -بعد التخفيض- أن يدفع برشلونة مبلغ يقارب 655 مليون يورو كرواتب للاعبيه، بينما حددت رابطة الدوري الإسباني في تحديثها الأخير مبلغ 382 مليون فقط كحد أقصى للبارسا.

Barcelona suffer brutal reduction to salary limit for the 2020-21 season https://t.co/ShvKBfszIi — SPORT English (@Sport_EN) November 17, 2020



إجمالًا، قال تيباس إن الأندية العشرين بالليجا مجتمعة ينبغي أن تخفض رواتبها بمقدار 600 مليون يورو هذا الموسم، بعد أن تم وضع خطة لتخفيض الرواتب بمقدار مليار يورو عن الموسم الماضي.

مٌعلنًا أنه سيواصل الضغط لتخفيض الرواتب تدريجيًا، وعليه فإن الأندية بصدد خياري تقليص الرواتب بنسبة كبيرة أو بيع اللاعبين ذوي الأجور المرتفعة.

“اعتقدنا أن الحضور الجماهيري سيكون متاحًا بداية من يناير، لكن هذا لن يحدث، لذلك ستكون الخسائر بنحو 707 مليون يورو”، هكذا أوضح تيباس مدى خطورة غياب الجماهير عن الملاعب اقتصاديًا.

🔴 Aviso de Javier Tebas sobre las cuentas del FC Barcelona 🎙 Informa @jordimartiras https://t.co/H3S0mB96oq — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 17, 2020

كيف يتم احتساب سقف الرواتب بحسب تحديث رابطة الدوري الإسباني؟

الرواتب التي يعنيها تيباس هي كل ما يتم دفعه للموظفين والمدربين والإداريين والعاملين واللاعبين في النادي على مستوى جميع القطاعات من الأشبال إلى الفريق الأول، سواء على شكل أموال نقدية أو عينية مثل السيارات والإيجارات والتأمينات الاجتماعية وغيره.

ويتم احتساب سقف الراتب لكل نادٍ على حدة وفق الفارق بين المصروفات والإيرادات.

الإيرادات تشمل عوائد البث المتلفز والرعاة التجاريين وغيره من المصادر، بينما المصروفات هي النفقات الهيكيلية وأقساط الديون إلى آخره.

يقدم كل نادٍ السقف الخاص به بعد إجراء الحسبة للفارق بين المصروفات والإيرادات وفق اللوائح التي تقرها رابطة الليجا.

قد يتم رفض السقف من قبل اللجنة الاقتصادية في الرابطة بعد مراجعته بدقة من قبل الخبراء، وبذلك سيتم تخفيض سقف الرواتب إلى أن يتم الموفقة النهائية عليه.

المدير التنظيمي للرابطة، خوسيه غيرا، قال خلال المؤتمر: “لقد غيرنا بالفعل 3 أسس في معيار الرقابة الاقتصادية وفي لوائحنا التنظيمية بسبب جائحة كورونا، تغييرات غير متوقعة حدثت لنا وينبغي التكيف معها”.

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