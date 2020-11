رابطة الدوري الإسباني تحدد “سقف الرواتب” وبرشلونة الأكثر تضررًا

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، اليوم الثلاثاء عن حزمة إجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تواجهها أندية الليجا بفعل جائحة كورونا، كان من أهمها تحديد سقف الرواتب، وبالاتفاق مع المدير التنظيمي للرابطة خوسيه غيرا عبر اجتماع عُقد بتقنية فيديو كونفرانس.

وبحسب ما نشرته يومية “سبورت” الإسبانية، فإن تيباس طالب الأندية المتضررة من دوري الدرجة الأولى والثانية بإعادة ترسيم الرواتب، بعد أن فقدت أكثر المصادر دخلًا وهو العائد من تذاكر الحضور الجماهيري.

برشلونة، وهو أحد أكبر الأندية التي تدفع رواتب في عالم كرة القدم والأعلى في إسبانيا، كان قد أعلن عن تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 30% هذا الموسم، لكن ذلك لم يجعله يتفادى المعضلات الاقتصادية.



فمن المفترض -بعد التخفيض- أن يدفع برشلونة مبلغ يقارب 655 مليون يورو كرواتب للاعبيه، بينما حددت رابطة الدوري الإسباني في تحديثها الأخير مبلغ 382 مليون فقط كحد أقصى للبارسا.

