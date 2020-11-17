رئيس جامعة جدة: خادم الحرمين سخر كل جهوده للإرتقاء بالوطن والمواطن رغم كل التحديات

جدة : البلاد

رفع معالي رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان تهنئته وكافة منسوبي الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد متمنياً ان يعيده حفظه الله لمثل هذه المناسبة العزيزة أعواما عديدة وهو في اتم صحة وسلامة والوطن والمواطن في عزة ورفعة وأمن ورخاء .

واستطرد معاليه قائلاً: بأن هذه المناسبة تمثل ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية لما نعيشه ونلمسه من أمن ورخاء واستقرار واستمرار لعجلة التنمية والبناء وتوالي الإنجازات رغم كل التحديات المحدقة بالمنطقة وبالعالم ومنها (جائحة فيروس كورونا) والذي اثبتت المملكة وبشهادة العالم تفوقها وقدرتها الفائقة في احتواء اضرار وتداعيات هذه الجائحة والتقليل من اخطارها واثارها على المواطن والمقيم في الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية ومن خلال ما انتهجته من سلسلة من الاجراءات والنظم الاحترازية والوقائية ومنذ وقت مبكر.

وأضاف معالي د.عدنان الحميدان بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومنذ توليه الحكم وقيادة ورعاية شؤون البلاد وشرف خدمة المقدسات والإسلام والمسلمين فقد سخر ايده الله كافة وقته وجهوده للارتقاء بالوطن والمواطن واستطاع وفي مدة وجيزة ان يحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في كافة المجالات لمواكبة متطلبات العصر الحديث مع المحافظة على استمرار مظلة الاستقرار والرخاء الاقتصادي وتعزيز مسيرة الإصلاحات الشاملة وخطوات التحديث والتطوير لإقامة وبناء السعودية الحديثة من خلال رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف أجيال الحاضر والمستقبل ورفعة البلاد ، وهو مايؤكد بأن المملكة العربية السعودية تمضي بخطوات ثابتة وواثقة نحو حاضرها ومستقبلها المشرق والذي يشكل نموذج حضاري وحالة فريدة من التطور والبناء والنماء