ترسية الدفعة السابعة من الشعير

الرياض- البلاد

أكملت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (730,000) طن من الشعير، موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)”، تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه جرت دعوة 25 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على ثلاث شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة. وبين أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 8 شحنات كميتها 480,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات كميتها 250,000 طن وذلك للتوريد خلال الفترة ” يناير- فبراير2021م “.

وأفاد المهندس الفارس أنه بترسية هذه الدفعة والأخيرة لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو 5.8 مليون طن خلال العام 2020.