تأثير جديد من فيروس كورونا يكشفه العلم .. اعرف التفاصيل المهمة

فيروس كورونا المستجد الذي يرعب العالم يفجر العلماء يوما بعد يوم مفاجآت عن أعراضه وأسباب انتقاله.

تأثيرات تافيروس السلبية امتدت إلى عرض جديد من الأعراض وهو احتمالية حدوث تساقط في شعر فروة الرأس والوجه.

وذلك وسط تساؤلات عديدة عن أسباب هذه الظاهرة، وما يحتاجه الأشخاص لمواجهتها.

ويعتقد الدكتور جيورجي أراموف خبير الشعر، أن تساقط الشعر يكمن في التوتر الذي يرتبط بالإصابة بكورونا.

وأوذح أنه لم يتم حتى الآن فهم تأثير الفيروس التاجي على جسم الإنسان بشكل كامل.

المناعة والشعر

وأضاف أراموف: “أن اليوم ثبت بنسبة 100% أن الصلع هو عملية مناعة ذاتية تمامًا، أي أن الجهاز المناعي يهاجم الشعر”.

:وفي أغلب الوقت، تحدث هذه العملية بسبب الإجهاد، عندما نتحدث عن الإجهاد، والجائحة، للأسف، تؤثر على البعض بشدة”، وفقا لـ”سبوتنيك الروسية.

وعن كيفية تعامل الشخص مع تساقط الشعر، يوضح جيورجي الأمر.

وأكد أنه يمكن إيقافه في حال كان السبب فيروس كورونا، إذ لجأت إلى الطبيب المناسب في الوقت المناسب.

وقال “خلاصة الكلام هي أنه إذا بدأت عملية في الجسم عندما تكون المناعة ضد صاحبها، فعندئذ اليوم بسبب عمليات المناعة الذاتية هذه”.

وقال إن هناك أكثر من مئة تشخيص ومرض، تهاجم المناعة الغدة الدرقية والمفاصل والشعر والكثير من الأعضاء”.

وتابع: “إذا بدأت لحية الرجل تتساقط أو الشعر على رأسه، فلا ينبغي على المرء أن يذهب فقط إلى طبيب الأمراض الجلدية والتريكولوجيا، لكن أيضًا إلى أخصائي المناعة”.