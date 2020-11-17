بطولة السعودية لفرق الجولف تأسر قلوب المتنافسين والمتنافسات

جدة – خالد مرضاح

انطلق فريق المحترفة الإنجليزية انابيل ديموك ببداية قوية ليأخذ صدارة الترتيب في اول أيام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق الذي يستضيفها ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ويضم فريق “ديموك” المحترفة الإنجليزية شارلوت ثومسون والنرويجية ستينا ريسون والهاوي البريطاني “ايد ادوردز”

وكانت البطولة قد انطلقت بعد أن تم تحديد الفرق عبر اختيار أفضل 37 لاعبة في بطولة أرامكو الدولية التي اختتمت مطلع الأسبوع الجاري.. لتقود كل لاعبة فريقها الذي يضم لاعبتين محترفتين وهاو أو هاوية.

وشهدت البطولة المستحدثة للفرق مشاركة العديد من هواة الجولف السعوديين مثل رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ياسر الرميان وصاحب السمو الملكي خالد بن سعود الفيصل مستشار الاتحاد السعودي للجولف والرئيس التنفيذي للاتحاد ماجد السرور، والسعوديات ليلى التلمساني ورغد العيسوي وتمارة طاهر.

وقال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور: “بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق تُعبر عن مدى اهتمام المملكة في رياضة الجولف. مشاركة الهواة في هذه البطولة قد يحفزهم على دخولهم في مسيرة احترافية في المستقبل كما أنها تخلق فرصة للتنافس الودي للمحترفات والهواة.

من جهتها، أكدت الإنجليزية ديموك قائدة الفريق المتصدر في الجولة الأولى من البطولة على حرص فريقا التمسك بالصدارة وقالت: “اهتم جميع أعضاء الفريق بتقديم أداء جيد وما نتج كان أداء جماعي رائع، لمن نعرف نتائجنا الفردية مع اقتراب نهاية الجولة وهذا غير معتاد للغاية “.

وأضافت: ” حصلت ستينا على أول حفرة بمعدل -1 في الحفرة الخامسة وأشعلت حماسنا لنجاريها ولم تتوقف النتائج الرائعة بعد ذلك”.

جدير بالذكر أن البطولة تستمر لثلاثة أيام بمجموع جوائز نصف مليون دولار، وستلعب بنظام الفرق باستخدام نظام مشابه لذلك المتبع في دوري كرة القدم الأميركية ودوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية وغيرها من الدوريات الأخرى. وستكون هناك جوائز جماعية وفردية.

وتطلب نظام الفرق تعديل طريقة احتساب النقاط حيث يتم تسجيل أفضل نتيجتين لكل فريق في كل حفرة. وبعد 3 أيام سيتوج الفريق الذي يمتلك أعلى مجموع نقاط بأقل عدد ضربات إجمالية. ويبلغ مجموع جوائز بطولة الفرق 300،000 دولار كما سيتم تقديم جوائز على الأداء الفردي قدرها 200،000 دولار ليصل مجموع جوائز البطولة إلى 500،000 دولار.