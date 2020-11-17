المزروع أمينًا عامًا لهيئة الفروسية

الرياض- البلاد

أصدر مجلس إدارة هيئة الفروسية قرارا بتعيين عادل بن عبدالله المزروع أميناً عاماً لهيئة الفروسية.

ورفع عادل المزروع خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ولأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس على هذه الثقة الغالية بتعيينه أميناً عاماً للهيئة.

وقال المزروع: إنني إذ أعتز بهذه الثقة الكريمة لأدعو الله، عز وجل، أن يوفقني لأداء واجبي على الوجه الأكمل خدمة لوطني، ووفقاً لما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة ـ أعزها الله ـ في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وفي ظل متابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، داعياً الله القدير، أن يوفق الجميع لما فيه الخير وتحقيق التطور المأمول لرياضة الفروسية ورفعتها في جميع المجالات والنشاطات التي تقع تحت مظلة الهيئة والارتقاء بها هدفا للوصول لأعلى المستويات العالمية.