الحزم يواصل الصدارة والجبلين يحسم ديربي حائل

حائل- خالد الحامد

أجريت اليوم أربع مباريات في مستهل الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

فقد واصل فريق الحزم انتصاراته وانفرد بالصدارة بدون خسارة. وذلك عقب تحقيقه الفوز على الدرعية بهدف دون رد ، في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب نادي الرياض، بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 15 نقطة، وتوقف الدرعية عند 8 نقاط .

وفي ديربي حائل، انتزع الجبلين فوزاً مستحقاً من جاره الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف. قدم الجبلين مباراة تكتيكية مميزة قابله أداء عشوائي واجتهادات فردية كنتيجة طبيعية لكثرة التغييرات التي طالت الفريق على مستوى أجهزته التدريبية ولاعبيه المحليين والأجانب.

بهذه النتيجة يخسر الطائي للمره الخامسة على التوالي ، فيما وصل الجبلين إلى النقطة 13 .

وكسب فريق العدالة نظيره الخليج بنتيجة 1 – 0 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي هجر. بهذه النتيجة رفع العدالة رصيده إلى 13 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخليج عند 7 نقاط .

وحقق نجران فوزاً على الثقبة بنتيجة هدفين لهدف ، في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران ، ليرفع نجران رصيده الى 8 نقاط، وبقي الثقبة عند نقطة وحيدة .

وتستكمل اليوم مباريات الجولة؛ حيث يلتقي الفيحاء مع الشعلة ، ويواجه عرعر أحد، ويستقبل جدة الجيل ، ويلتقي هجر البكيرية، ويستضيف النجوم الكوكب.