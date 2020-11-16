866,1 مليون ريال أرباح صافولا في تسعة أشهر

جدة – البلاد

أعلنت مجموعة صافولا عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث، وفترة التسع أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2020م، حيث ارتفع صافي الربح للربع الثالث من العام 2020م ليصل إلى 283,7 مليون ريال مقارنة بـ 221,8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 27,9%، ليصل صافي الربح لفترة التسعة أشهر والمنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 866,1 مليون ريال مقارنة بـ 338,3 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م، بزيادة بلغت نسبتها 156%.

وقد أظهرت تلك النتائج تحقيق المجموعة لمبيعات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م حوالي 16,52 مليار ريال مقابل 16,17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق (أي بزيادة بلغت نسبتها 2,1%).

وتعود أسباب هذه الزيادة في الأرباح بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الربح؛ بسبب ارتفاع المبيعات وهوامش الربحية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية، وانخفاض صافي التكاليف التمويلية، التي ترجع بشكل رئيس إلى الانخفاض في الرسوم المالية على القروض. هذا، وقد جاءت الزيادة في صافي الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض عكس مخصص الزكاة المتعلق بتسويات السنوات السابقة.