12 رافعة حديثة لميناء جدة

جدة- البلاد

دشن رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وصول 10 رافعات ساحة، و2 رافعة ساحلية عملاقة مصممة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية بقدرة التشغيل “عن بعد” لمناولة الحاويات وتقديم الخدمات اللوجستية بكفاءة تشغيلية عالية بشركة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بالميناء.

وأكد رئيس الهيئة، أن تدشين هذه الرافعات الحديثة والمتطورة يأتي امتدادًا للنمو غير المسبوق والنقلة النوعية، الذي يشهده قطاع الموانئ رغم كل الظروف والتحديات، بما يسهم في رفع معدلات المناولة وتقديم أعلى الخدمات اللوجستية بميناء جدة الإسلامي .

وقال: “ماضون بخطى متسارعة نحو تحقيق طموح القيادة الرشيدة – حفظها الله – لإصلاح بيئة العمل وتطوير الخدمات، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث” .

وتعد شركة محطة بوابة البحر الأحمر مثالاً حياً لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للمملكة، نظراً لتكامل بنيته التحتية ومواكبته للأتمتة التكنولوجية وأرصفته التي تستقبل أكبر سفن الحاويات بالعالم، التي تزيد حمولتها على 24000 حاوية قياسية .