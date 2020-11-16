وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

البلاد : رويترز

أعلنت الحكومة السورية اليوم الاثنين وفاة وزير الخارجية وليد المعلم، الذي أيد بقوة حملة بشار الأسد الدموية على المحتجين السلميين التي أوقدت شرارة الصراع المستمر منذ نحو عشرة أعوام.

ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب وفاته لكنه كان يعاني منذ سنوات من متاعب في القلب.

وقال مصدر مقرب من الحكومة السورية إن من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف المعلم في المنصب نائبه فيصل المقداد.

وعُين المعلم (79 عاما) وزيرا للخارجية في عام 2006 وشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

وشغل المعلم عددا من المناصب الدبلوماسية البارزة من بينها سفير سوريا لدى الولايات المتحدة

وشارك في مفاوضات مع إسرائيل في التسعينيات بشأن اتفاق سلام لكنها باءت بالفشل.